تنويه من «الخطوط السعودية» حول سن الأطفال والبالغين في حجز التذاكر

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، السن المحددة لبداية معاملة الأطفال كبالغين في حجز التذاكر على متنها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بخصوص الطفل البالغ من العمر 13 سنة هل احجز له مقعد بالغ أو طفل؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يحجز له مقعد بالغ، 12 سنة وما فوق بالغ».

وأضاف: «في حال واجهتك أي مشكلة في الحجز أو الدفع عبر الموقع أو التطبيق، نأمل منك التواصل مع الدعم الفني عبر الرابط التالي(اضغط هنا)».

وعلقت الخطوط السعودية على عودة الرحلات الدولية، قائلة: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر ولمعرفة الفئات المستثناة يرجى مراجعة الجهة المختصة».

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