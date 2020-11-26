السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 3250 إصابة جديدة بكورونا



بريتوريا 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 3250 إصابة مؤكدة بفيروس

// انتهى //

12:34ت م

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بريتوريا 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 3250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و118 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 776 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.201 حالات وفاة.// انتهى //12:34ت م0056

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