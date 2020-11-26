السعودية اليوم / أكثر من ( 1128600 ) مستفيد من خدمات مركز تأكد في جدة



جدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

قدّم مركز ( تأكد ) في محافظة جدة خدماته لـعدد ( 1128600 ) مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه و حتى الآن .

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا ، أو لديهم أعراض خفيفة ، و يظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب ، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص

كما أن مراكز ( تأكد ) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ، و مراكز مسارات المركبات، مع العلم أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس ، والفئات التي ينتشر فيها ، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات ، وقطع سلسلة انتشار العدوى ، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

11:37ت م

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جدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسقدّم مركز ( تأكد ) في محافظة جدة خدماته لـعدد ( 1128600 ) مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه و حتى الآن .يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا ، أو لديهم أعراض خفيفة ، و يظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب ، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق ( صحتي ) .كما أن مراكز ( تأكد ) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ، و مراكز مسارات المركبات، مع العلم أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس ، والفئات التي ينتشر فيها ، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات ، وقطع سلسلة انتشار العدوى ، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //11:37ت م0050

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