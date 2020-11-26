السعودية اليوم / الهند تسجل 44489 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 44489 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9266705 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135223حالة.

// انتهى //

11:33ت م

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نيودلهي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 524 وفاة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9266705 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135223حالة.// انتهى //11:33ت م0046

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