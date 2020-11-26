السعودية اليوم / محافظ أملج يزور مقر جمعية البر الخيرية بالمحافظة



أملج 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

تفقد محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي أمس , مقر جمعية البر الخيرية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح عن نشأة ورؤية ورسالة الجمعية ومشاريعها الوقفية والمبادرات المجتمعية التي نفذتها إبان جائحة

// انتهى //

11:21ت م

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أملج 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واستفقد محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي أمس , مقر جمعية البر الخيرية بالمحافظة.واستمع المحافظ إلى شرح عن نشأة ورؤية ورسالة الجمعية ومشاريعها الوقفية والمبادرات المجتمعية التي نفذتها إبان جائحة كورونا ومشاركتها في حملة "يدا بيد " التي أطلقها سمو أمير منطقة تبوك لمساعدة المتضررين من الإجراءات الاحترازية وجائحة كورونا.// انتهى //11:21ت م0043

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