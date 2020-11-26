السعودية اليوم / إجراء أكثر من 12 ألف جلسة علاج طبيعي في مستشفى الأمير محمد بن ناصر



جيزان 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

أجرى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان 12549 جلسة علاج طبيعي لــعدد 919 مريض وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2020م.

وأوضحت صحة جازان أن المستشفى أجرى 1459 جلسة علاج طبيعي لمرضى العظام، و731 جلسة علاج لمرضى المخ والأعصاب، و2427 جلسة لمرضى العناية المركزة، و1172 جلسة لمرضى جراحة القلب والصدر، و2385 جلسة لمرضى الباطنية، و1411 جلسة للأطفال، و705 جلسات لأقسام النساء والتوليد، و2259 جلسة علاج طبيعي أخرى، كما يجري القسم جلسات لمرضى الأورام وأمراض الدم ومرضى القلب.

وأبانت أن قسم العلاج الطبيعي يقدم خدمات تساعد على علاج الوظائف الجسدية وتحسين الحركة وتخفيف الآلام والحد من العاهات الجسدية الدائمة للمرضى الذين يعانون من إصابات أو أمراض، وتحافظ هذه الخدمات على اللياقة البدنية والصحة العامة وتعززها، كما يعتمد العلاج الوظيفي على استخدام أنشطة هادفة مع من تأثرت حركتهم نتيجة إصابات جسدية أو أمراض أو اختلال في الوظائف النفسية أو صعوبات في التعلم أو الكبر في السن وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقلال والحد من العجز والحفاظ على الصحة العامة، ويتوفر في القسم عدد من الأجهزة أهمها جهاز ليزر عالي الحدة، وجهاز الموجات التصادمية، وجهاز الموجات فوق الصوتية، وجهاز التحفيز الكهربائي ، وجهازالأشعة تحت الحمراء كما توجد صالة رياضية يتوفر فيها عدد من الأجهزة

// انتهى //

11:21ت م

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جيزان 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأجرى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان 12549 جلسة علاج طبيعي لــعدد 919 مريض وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2020م.وأوضحت صحة جازان أن المستشفى أجرى 1459 جلسة علاج طبيعي لمرضى العظام، و731 جلسة علاج لمرضى المخ والأعصاب، و2427 جلسة لمرضى العناية المركزة، و1172 جلسة لمرضى جراحة القلب والصدر، و2385 جلسة لمرضى الباطنية، و1411 جلسة للأطفال، و705 جلسات لأقسام النساء والتوليد، و2259 جلسة علاج طبيعي أخرى، كما يجري القسم جلسات لمرضى الأورام وأمراض الدم ومرضى القلب.وأبانت أن قسم العلاج الطبيعي يقدم خدمات تساعد على علاج الوظائف الجسدية وتحسين الحركة وتخفيف الآلام والحد من العاهات الجسدية الدائمة للمرضى الذين يعانون من إصابات أو أمراض، وتحافظ هذه الخدمات على اللياقة البدنية والصحة العامة وتعززها، كما يعتمد العلاج الوظيفي على استخدام أنشطة هادفة مع من تأثرت حركتهم نتيجة إصابات جسدية أو أمراض أو اختلال في الوظائف النفسية أو صعوبات في التعلم أو الكبر في السن وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقلال والحد من العجز والحفاظ على الصحة العامة، ويتوفر في القسم عدد من الأجهزة أهمها جهاز ليزر عالي الحدة، وجهاز الموجات التصادمية، وجهاز الموجات فوق الصوتية، وجهاز التحفيز الكهربائي ، وجهازالأشعة تحت الحمراء كما توجد صالة رياضية يتوفر فيها عدد من الأجهزة الرياضية // انتهى //11:21ت م0042

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