شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الحركة الملاحية في ميناء جدة .. و"المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

أوقف ميناء جدة الاسلامي حركة الملاحة البحرية بدء هطول الأمطار، وارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نبهت بناء على ما جاء لها من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وسقوط الأمطار، لأخذ الاحتياطات الضرورية لتخطي تلك الأجواء بسلام، مع تحذير المواطنين بضرورة الإبتعاد عن الأماكن التي يمكن ان تتجمع بها السيول حفاظًا على سلامتهم.

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