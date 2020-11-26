شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار في العاصمة المقدسة لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

- فرق ميدانية لسحب المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية

تستنفر أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جهودها وطاقاتها البشرية والفنيّة خلال موسم الأمطار، وتتابع الأمانة بحرص التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتستغل الأمانة كافة الموارد المتاحة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتوظيفها في مواجهة الحوادث والكوارث المتوقعة.

وتتولى الأمانة توزيع الفرق الميدانية لسحب المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية وتنظيف الشوارع بعد سحب المياه، ومراقبة مجاري وقنوات تصريف السيول، وإزالة الأشجار المتساقطة والأتربة والأحجار على الطرق والشوارع، إلى جانب رش مواقع تجمعات المياه (المستنقعات) بالمبيدات، وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

كما تواصل الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن خاصةً في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول حيث يتم شفط المياه عن طريق الصهاريج من بعض المناطق العشوائية الغير مربوطة بشبكات التصريف، ويجري تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشار فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.