شكرا لقرائتكم خبر عن ‏لا توقف للرحلات في مطار المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏أكد المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب لـ«الخليج 365»، عدم تأثر الرحلات ‏بالأمطار التي تشهدها محافظة جدة ‏حتى الساعة، مؤكداً انتظام الرحلات.



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