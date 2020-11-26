محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن 30 قياديًّا بالمملكة رُشحوا في برنامج حول الإدارة وفق رؤية 2030 حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية. وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030. مدينة الملك سعود الطبية مدينة الملك سعود الطبية

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 11:46 AM ضِمن 30 قياديًّا بالمملكة رُشحوا في برنامج حول الإدارة وفق رؤية 2030 قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية. وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030. الكلمات المفتاحية

، قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية ،

المصدر : الخليج 365

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