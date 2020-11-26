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حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.
وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.
مدينة الملك سعود الطبية
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 11:46 AM
ضِمن 30 قياديًّا بالمملكة رُشحوا في برنامج حول الإدارة وفق رؤية 2030قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية
حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.
وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.
، قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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