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هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة اليوم: إن الإدارة العامة_لشبكات_السيول بوكالة_التشييد_والصيانة تباشر متابعة قنوات تصريف مياه الأمطار ومواقع تجمعات المياه في بعض المواقع عبر الفرق الميدانية المتخصصة بـ #العاصمة_المقدسة.
وتتعرض معظم مناطق المملكة لحالة ممطرة وثقتها لجنة تسميات باسم "سقيا" وينتظر أن تستمر للأحد القادم وفق التوقعات.
العاصمة المقدسة أمطار
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 11:07 AM
الأرصاد أصدرت عدة تنبيهات للمنطقة خلال الساعات الماضيةسقيا.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة
هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة اليوم: إن الإدارة العامة_لشبكات_السيول بوكالة_التشييد_والصيانة تباشر متابعة قنوات تصريف مياه الأمطار ومواقع تجمعات المياه في بعض المواقع عبر الفرق الميدانية المتخصصة بـ #العاصمة_المقدسة.
وتتعرض معظم مناطق المملكة لحالة ممطرة وثقتها لجنة تسميات باسم "سقيا" وينتظر أن تستمر للأحد القادم وفق التوقعات.
، سقيا.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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