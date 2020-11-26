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انتشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من ساعات الصباح الباكر في عدد من المواقع، وتمركزت فيها؛ تحسبًا للحالة المطرية "سقيا"؛ وذلك تلبية لأي نداء أو بلاغ استغاثة لا قدر الله.
وغطت السحب الركامية سماء العاصمة المقدسة مع طلوع الشمس؛ فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها.
فيما بدأت الأمطار في التساقط، والتي سبقها دوي صوت الرعد في سماء العاصمة المقدسة.الدفاع المدني العاصمة المقدسة
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 10:54 AM
السحب الركامية غطت سماء مكة المكرمة فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها"سقيا".. أصوات الرعد تدوي في سماء العاصمة المقدسة وآليات الدفاع المدني تتمركز
انتشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من ساعات الصباح الباكر في عدد من المواقع، وتمركزت فيها؛ تحسبًا للحالة المطرية "سقيا"؛ وذلك تلبية لأي نداء أو بلاغ استغاثة لا قدر الله.
وغطت السحب الركامية سماء العاصمة المقدسة مع طلوع الشمس؛ فيما ازدادت كثافتها حاليًا وحجبت أشعتها.
فيما بدأت الأمطار في التساقط، والتي سبقها دوي صوت الرعد في سماء العاصمة المقدسة.
، "سقيا".. أصوات الرعد تدوي في سماء العاصمة المقدسة وآليات الدفاع المدني تتمركز ،
المصدر : الخليج 365
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