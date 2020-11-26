مصير خادمة حاولت قتل مخدومتها

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أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكما بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق خادمة إفريقية، بعدما هددت مخدومتها بالقتل.
وكانت الخادمة قد استلت سكيناً من المطبخ، وهددت مخدومتها بقتلها ومن ثم انتحارها، إذا لم تردّ لها جوالها.
وأفادت المجني عليها أنها قد تحفظت بجوال الخادمة لعدما اكتشفت أنها تعدت على خصوصيتها وصورت أفراد أسرتها ومنزلها، وأرسلت الصور إلى أشخاص عبر تطبيق واتس أب.
Source slaati
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