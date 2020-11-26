أنباء عن اقتراب السومة من الهلال

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كشف الإعلامي عناد الرشيد، عن اقتراب اللاعب السوري عمر السومة، من نادي الهلال.
وقال الرشيد: ” إن مصدرًا خاصًا، ذكر له أن اللاعب عمر السومة قريب جداً من الإنتقال إلى نادي الهلال في يناير المقبل بالمجان “.
وأشار إلى وجود مفاوضات بين النادي الهلال والسومة في بداية هذا الموسم، فيما يحرص السومة على استفادة النادي الأهلي من قيمة انتقاله – بحسب قوله-.
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