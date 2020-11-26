القبض على اثنين سرقا أحد المنازل بتبوك

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على ( مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر )،إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

المناطق- تبوك- فايز السميري:صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على ( مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر )،إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بأكثر من (134000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

Source almnatiq

