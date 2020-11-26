مصحوبة بتساقط البرد ونشاط للرياح السطحية
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «الخرمة، تربة، رنية» والرياض «الدوادمي، عفيف»، والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع، الحناكية، المدينة المنورة» تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد مع شبه انعدام في الرؤية.
أما مناطق الباحة «العقيق، الباحة، بلجرشي، قلوة»، وحائل «الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء»، والقصيم «البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة»، والمنطقة الشرقية «حفر الباطن» فتشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.