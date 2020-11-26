شكوى مكاتب وشركات الاستقدام.. وزارة «الموارد البشرية» تحدد الآلية

أعادت التذكير بحساب «مساند»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، عن آلية تقديم شكوى على مكاتب أو شركات الاستقدام، وذلك بعد استفسار أحد المتابعين قائلًا: «عندي سؤال بالنسبة للاستقدام هل مازال مغلقًا في بعض المدن مثل أوغندا، أنا مقدمة من تاريخ 20-11-2019 والمكتب مستلم جميع مبلغ الاستقدام وحاليًا يماطل؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «يمكنك تقديم شكوى على مكتب/ شركة الاستقدام من خلال الدخول إلى حسابك لدى مساند، العقود- اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه- تفاصيل الطلب- رفع شكوى- اختيار نوع الشكوى- إدخال تفاصيل الشكوى».
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