شكوى مكاتب وشركات الاستقدام.. وزارة «الموارد البشرية» تحدد الآلية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، عن آلية تقديم شكوى على مكاتب أو شركات الاستقدام، وذلك بعد استفسار أحد المتابعين قائلًا: «عندي سؤال بالنسبة للاستقدام هل مازال مغلقًا في بعض المدن مثل أوغندا، أنا مقدمة من تاريخ 20-11-2019 والمكتب مستلم جميع مبلغ الاستقدام وحاليًا يماطل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «يمكنك تقديم شكوى على مكتب/ شركة الاستقدام من خلال الدخول إلى حسابك لدى مساند، العقود- اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه- تفاصيل الطلب- رفع شكوى- اختيار نوع الشكوى- إدخال تفاصيل الشكوى».

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