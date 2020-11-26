بحثا مستجدات الوضع اليمني
كشف نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، تفاصيل لقائه بالرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والذي أكَّد خلاله نائب وزير الدفاع حرص المملكة العربية السعودية على المضيّ قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر الأمير خالد بن سلمان صورًا للقائه بالرئيس اليمني، وقال: التقيت فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في اليمن، وأكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض؛ لتعزيز السلام والاستقرار، ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد بن سلمان لـ«منصور»: حريصون على تنفيذ اتفاق الرياض لاستقرار ونماء اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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