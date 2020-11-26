«بؤر ممطرة» تتجه بسرعة نحو سواحل مكة والمدينة.. و«كراني» يحذر

مصحوبة برياح هابطة وانعدام الرؤية
حذر خبير الأرصاد، حسن كراني، من شدة الأمطار والبرد والرياح الهابطة وانعدام الرؤية والسيول، على مدن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال كراني- عبر تويتر- «بعون الله تم تكون بؤر ممطرة على البحر، تتحرك بصورة متسارعة إلى سواحل «ينبع- رابغ- جدة- أجواء مكة المكرمة- وجنوبًا حتى الليث- القنفذة».
وتابع كراني قائلًا: «وكثافة السحب ستتمركز ما بين مكة وجنوبًا لجنوب الليث والقنفذة» مضيفًا «احذروا كثافة الأمطار والبرد والرياح الهابطة وانعدام الرؤية والسيول».
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