الحصيني يتوقَّع تأثير الحالة المطرية «سقيا» على مكة المكرمة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، تأثير الحالة المطرية (سقيا)، التي بدأت فجر اليوم الخميس، على منطقة مكة المكرمة.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع أن تكون مكة متلقى وتصادم الرياح الرطبة والباردة، وكذلك تشكُّل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة، كما يتوقع أن تتأثر جدة بهذه السحب وعموم مكة المكرمة.

ونصح الحصيني بعدم الخروج قائلًا: «من ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل لك، حتى تهدأ الأجواء».

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع أيضًا أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، ثم تليها المرتفعات الجبلية، مضيفا أن السيول متوقعة.

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