«المرور»: 4 خطوات لاستخراج رخصة سير بدل فاقد

تبدأ بسداد الرسوم والمخالفات
جدّد المرور السعودي التذكير بالإجراءات المتبعة لاستخراج رخصة سير بدل فاقد، مشيرًا إلى أنه يجب سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة قسم المرور والتقدم بطلبك.
جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: سلام عليكم عندي استفسار بسيط.. ضاعت الرخصة حقتي، كيف اطلع بدل فاقد أرجو الرد منكم».
وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «وعليكم السلام، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك».
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