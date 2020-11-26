«تقويم التعليم» تحسم حصول العاطل عن العمل على رخصة معلم

أكدت أنها لا ترتبط بالحالة الوظيفية..
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يحق للعاطل عن العمل الحصول على رخصة معلم.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «نعم.. يحق لك إصدار الرخصة المهنية المناسبة لك، ولا يرتبط ذلك بحالتك الوظيفية حاليًا».
وقال المواطن في استفساره «هل يستطيع العاطل عن العمل الحصول على الرخصة؟ أم هي فقط للمعلم على رأس العمل؟».
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