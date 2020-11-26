«حساب المواطن» يوضِّح طريقة تحديث بيانات موظفي القطاع الخاص

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بخطوات تحديث البيانات في البرنامج لموظفي القطاع الخاص.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب التوجه للبوابة وتحديث البيانات عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل.. ويتم تغيير الحالة الوظيفية إلى: موظف قطاع خاص».

وتابع البرنامج: يتم «اختيار نوع الدخل- راتب شهري- ومصدر الدخل- مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- ثم الضغط على أيقونة: حفظ».

ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول كيفية تحديث بياناته بعد التحاقه للعمل بالقطاع الخاص.

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