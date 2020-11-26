المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ استقبال طلبات القبول والتسجيل  للفصل الثاني

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية استقبال طلبات القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمرّ حتى 16 من شهر ربيع الآخر الجاري.

وأوضح المعهد، أنَّ القبول في المعهد سيكون عبر البوابة الإلكترونية، في برنامج الدبلوم: في أقسام التبريد والتكييف،الكهرباء الصناعية، ميكانيكا السيارات، بالإضافة إلى البرامج القصيرة والتي تشمل: التبريد والتكييف «صيانة البرادات والمجمدات، وصيانة المكيفات المجمعة»، والكهرباء الصناعية «صيانة الأجهزة المنزلية».

وسيحصل المتدرب على مميزات خلال فترة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال، ويمنح للخريج أولوية القبول في الكليات التقنية، والحصول على دعم لمشروع الخريج يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال، ويحصل على فرصة عقد تدريب ينتهي بالتوظيف.