السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبّه بهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير



أبهـا 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار محافظات المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى الأجزاء الساحلية في محافظة البرك، وتستمر الحالة الجوية - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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10:56ت م

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