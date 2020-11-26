السعودية اليوم / أكثر من 1700 مستفيد من خدمات قسم الأطراف الصناعية في مستشفى الأمير متعب في سكاكا



سكاكا 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

استقبل قسم الأطراف الصناعية التابع لقسم التأهيل الطبي في مستشفى الأمير متعب في سكاكا، 1746 مستفيداً، وذلك خلال العام الحالي 2020م، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الأطراف والجبائر 76مستفيداً.

ويقدم القسم الرعاية الشاملة للمرضى الذين يعانون من فقد أحد أطرافهم العلوية أو السفلية، وإمكانية استفادتهم من الأطراف الصناعية قدر المستطاع، وتوفير وسائل علاجية، وترتيب خطة علاج حسب ما تقتضيه حالة المريض للحد من الإعاقة والعجز الحركي .

كما يعمل القسم على تمكين المرضى من ممارسة أنشطتهم اليومية بكل أريحية، وإعادة تقويم التشوهات الناتجة عن الإصابات والتشوهات الخلقية، إضافةً إلى توعية المرضى بضرورة ارتداء الأجهزة التعويضية مثل حزام الظهر، والرباط الضاغط للركبة وغيرها ، حيث يستقبل القسم المرضى من جميع مستشفيات منطقة الجوف.

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09:33ت م

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