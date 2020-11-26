السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

//انتهى//

09:08ت م

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