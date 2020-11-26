السعودية اليوم / أمطار على محافظة الليث



الليث 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محملة بزخات من البرد وصواعق رعدية ممطرة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت، بريدة، والحمرا، وجدم، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والميقات ، والسعدية، وسلبه، والمرقبان، والجحر ، والدية ، والغالة ، وحفار ، وسلم الزواهر ، ومراج، والشواق والحسينية، وضهياء، والمستنقع، وصوانه، وصلاق ، والمرتفعات الجبلية ، وقرى قمم القلاع الأثرية، وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

08:34ت م

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