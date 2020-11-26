وفاة الصادق المهدي متأثرًا بـ كورونا

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت أمس الأربعاء، أن صحة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي تدهورت في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري، بحسب ما نقلت العربية.

يذكر أن السودان يشهد موجة ثانية من كورونا، وارتفع في الأسبوعين الماضيين عدد المصابين بكوفيد-19 إلى المئات، بحسب وزارة الصحة السودانية.

ومنعت السلطات الحفلات الجماهيرية، وأغلقت صالات الأفراح وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل بنسبة 50% من موظفي الخدمة المدنية.

بينما استبعدت السلطات إغلاق البلاد، بسبب ما سمّته الخسائر الصحية والاقتصادية الكبيرة، التي صاحبت الموجة الأولى من الوباء.

ووصل عدد المصابين بكورونا في السودان منذ بدء انتشار الفيروس إلى نحو 16500 مصاب، وتوفي أكثر من 1200 شخص جراء الإصابة.

