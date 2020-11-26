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#عاجل : هذه مناطق تأثير الحالة سقيا على السعودية اليوم
جدة وما وقع جنوبها في بؤرة الحالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، إن اليوم الخميس هو الثاني من الحالة المطرية سقيا.
وتوقع المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تؤثر الحالة بأمطارها على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم، وغربي منطقة الرياض وجنوبي المدينة المنورة وحفر الباطن.
وتابع: إن كانت التوقعات يوم أمس أقل بكثير من المتوقع، إلا أن اليوم تظل جدة وما وقع جنوبها في بؤرة الحالة والله أعلم.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).
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