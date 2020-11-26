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الحصيني لمن ليس لديه عمل ضروري: أجلس في بيتك
الحالة الممطرة سقيا بدأت فجرًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الممطرة “سقيا” بدأت فجر اليوم الخميس.
كما توقع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أن تشكل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة ومتوقع أن تتأثر جدة بهذا السحب وعموم مكة، مضيفًا: من ليس لديه عمل ضروري أجلس في بيتك أفضل لك اليوم الخميس 1442/4/11هـ حتى تهدأ الأجواء”.
وتابع: متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان يليها التهم فيها ثم يليها المرتفعات الجبيلة فيها، مع سيول متوقعة ولهذا من الضروري اتباع توجيهات الدفاع المدني.
وأضاف الحصيني ناصحًا: ابتعدوا عن الأودية لأسباب: غزارة الأمطار المتوقعة، وتجدد السحب الممطرة، وطبيعة الأودية وشدة انحدارها.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).
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