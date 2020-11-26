، لستُ على ما يرام.. آخر عبارة قالها الأسطورة "مارادونا" قبل الرحيل ،

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نقلت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين عن مقربين من الأسطورة الكروية الأرجنتيني دييغو مارادونا، آخر عبارة نطق بها قبل دقائق من وفاته؛ حيث قال: "أنا لست على ما يرام".
وأشار أفراد من عائلته إلى أنه كان يتناول الفطور عندما بدأ يشعر باستياء، وقال: "أنا لست على ما يرام"، بعد ذلك عاد إلى غرفته ليستلقي، وفي غضون ذلك اتصل الأقارب بالإسعاف، لتحضر في غضون دقائق فِرَق صحية إلى منزله.
وأكدت المصادر بحسب "روسيا اليوم" أنه "مع وصول الأطباء، لم يعد مارادونا قادرًا على التنفس، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه".
وكان مارادونا في منزل له في مدينة تيغري، بالقرب من العاصمة بوينس آيرس؛ حيث كان يمر بفترة نقاهة من عملية أجريت له مطلع شهر نوفمبر الجاري؛ بسبب جلطة دموية في الدماغ.
ويعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم؛ حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة منها "بوكا جونيورز" (الأرجنتين)، و"برشلونة" (إسبانيا)، و"نابولي" (إيطاليا)، كما عمل مدربًا لفِرَق وأندية منها عربية.
وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الحداد ثلاثة أيام في البلاد على الأسطورة دييغو مارادونا.الأرجنتين دييغو مارادونا
لستُ على ما يرام.. آخر عبارة قالها الأسطورة "مارادونا" قبل الرحيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-26
نقلت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين عن مقربين من الأسطورة الكروية الأرجنتيني دييغو مارادونا، آخر عبارة نطق بها قبل دقائق من وفاته؛ حيث قال: "أنا لست على ما يرام".
وأشار أفراد من عائلته إلى أنه كان يتناول الفطور عندما بدأ يشعر باستياء، وقال: "أنا لست على ما يرام"، بعد ذلك عاد إلى غرفته ليستلقي، وفي غضون ذلك اتصل الأقارب بالإسعاف، لتحضر في غضون دقائق فِرَق صحية إلى منزله.
وأكدت المصادر بحسب "روسيا اليوم" أنه "مع وصول الأطباء، لم يعد مارادونا قادرًا على التنفس، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه".
وكان مارادونا في منزل له في مدينة تيغري، بالقرب من العاصمة بوينس آيرس؛ حيث كان يمر بفترة نقاهة من عملية أجريت له مطلع شهر نوفمبر الجاري؛ بسبب جلطة دموية في الدماغ.
ويعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم؛ حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة منها "بوكا جونيورز" (الأرجنتين)، و"برشلونة" (إسبانيا)، و"نابولي" (إيطاليا)، كما عمل مدربًا لفِرَق وأندية منها عربية.
وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الحداد ثلاثة أيام في البلاد على الأسطورة دييغو مارادونا.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:32 AM
لم يتمكن الأطباء من إنقاذه بعد شعوره بوعكة مفاجأة.. حداد بالأرجنتين
نقلت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين عن مقربين من الأسطورة الكروية الأرجنتيني دييغو مارادونا، آخر عبارة نطق بها قبل دقائق من وفاته؛ حيث قال: "أنا لست على ما يرام".
وأشار أفراد من عائلته إلى أنه كان يتناول الفطور عندما بدأ يشعر باستياء، وقال: "أنا لست على ما يرام"، بعد ذلك عاد إلى غرفته ليستلقي، وفي غضون ذلك اتصل الأقارب بالإسعاف، لتحضر في غضون دقائق فِرَق صحية إلى منزله.
وأكدت المصادر بحسب "روسيا اليوم" أنه "مع وصول الأطباء، لم يعد مارادونا قادرًا على التنفس، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه".
وكان مارادونا في منزل له في مدينة تيغري، بالقرب من العاصمة بوينس آيرس؛ حيث كان يمر بفترة نقاهة من عملية أجريت له مطلع شهر نوفمبر الجاري؛ بسبب جلطة دموية في الدماغ.
ويعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم؛ حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة منها "بوكا جونيورز" (الأرجنتين)، و"برشلونة" (إسبانيا)، و"نابولي" (إيطاليا)، كما عمل مدربًا لفِرَق وأندية منها عربية.
وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الحداد ثلاثة أيام في البلاد على الأسطورة دييغو مارادونا.
، لستُ على ما يرام.. آخر عبارة قالها الأسطورة "مارادونا" قبل الرحيل ،
المصدر : الخليج 365
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