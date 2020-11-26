، تنبيه بهطولات رعدية على الطائف وميسان.. و"المدني" يُرسل تحذيراته ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة