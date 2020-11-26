مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت 2021 الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن أسطولها لسيارات 2021، أعلنت هيونداي عن نسخة جديدة من طراز "أكسنت"، وإليك مواصفاتها وأبرز قدراتها.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث لعام 2021، شمل الكشف عن قوة محركه وما سيتوفر منه من فئات للبيع.

الجديد بنسخة 2021



وأوضح أن التحسينات كانت في نطاق ضيق، شملت إضافة هيونداي لخيارات أكثر من الألوان لطراز "أكسنت" في عام 2021 تشمل لون الرمادي Forge Gray الذي استبدلته بلون آخر هو Urban Gray.

الأسعار

نسخة 2021 من هيونداي أكسنت، سيتوفر منها للبيع 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم SE ستتوفر بسعر 16,390 ألف دولار، ثم فئة SEL التي ستتوفر بسعر 18,745 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من طراز هيونداي أكسنت 2021 هي فئة Limited بسعر 20,495 ألف دولار.





المحرك

تعمل كافة فئات هيونداي "أكسنت" بمحرك موحد، يتوفر بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 120 حصانا وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، مع توفر فئات بناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة CVT.

استهلاك الوقود

الفئات العاملة من الطراز بناقل سرعة يدوي، تستهلك جالونا لكل 29 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 39 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالونا لكل 33 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

والفئات العاملة بناقل سرعة CVT أوتوماتيكي من الطراز، تستهلك جالونا لكل 33 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 41 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالونا لكل 36 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 42.1 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.9 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 33.5 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.3 بوصة.

التقنيات

بنسخته أكسنت 2021، ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن طراز هيونداي "أكسنت" تتحظى بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح ما بين 5.0 و 7.0 بوصات.

يتوفر أيضا وصلات USB بالطراز، وخاصية بلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، وأنظمة "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو، بالإضافة لراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز "أكسنت" لعام 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن المضافة له المساعدة للسائق، وأبرزها نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ.