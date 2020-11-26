شاحنات تتحول إلى لوحات جرافيتي متحركة.. "جماجم وتماسيح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح عدد من خبراء تصميم وتعديل السيارات في تحويل الشاحنات للوحات فنية متنقلة، بمنحها تصميما خارجيا برسومات وزخارف مثل الـ"جرافيتي".

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم مجموعة من أبرز الشاحنات التي تحولت لقطع فنية، لما تتميز به من تصميمات خارجية استثنائية.



بدأ الموقع القائمة، بنسخة معدلة من الخارج لشاحنة فورد F-150 SVT وحصلت هذه الشاحنة على تصميم خارجي غني بالزخارف، وعقب تعديلها حصلت على اسم جديد هو "الجمجمة الزرقاء".



من بعده، جاءت ضمن القائمة نسخة أخرى معدلة من شاحنات فورد F-150، وذكر الموقع أنه قد تم تعديل تصميمها الخارجي بطلائه بالكروم الذي يضفي على الشاحنة من الخارج ألوان قوس قزح عند تعرضه لأشعة الشمس.

شاحنة أخرى من الشاحنات التي جاءت ضمن القائمة، حملت من الخارج تصميم رائع صنع منها قطعة فنية متنقلة، غني بالزخارف، ومنحها الموقع عقب تعديلها اسم Grandma’s Curtains، بمعنى "ستائر الجدة".

ضمت القائمة بعد ذلك شاحنة معدلة بتصميم خارجي باللون الأزرق، غني بالزخارف المتداخلة، مع رفع مستوى الشاحنة عن سطح الأرض، ومنح الموقع هذه الشاحنة اسم Blue Zebra، في إشارة منه للخطوط الخارجية المضافة لتصميمها الشبيهة للحمار الوحشي.

وتصميم آخر جاء ضمن القائمة، قد يبدو في خارجه وكأنه يمثل شاحنة مهترئة وتعاني من الصدأ، ولكنه في الحقيقة تصميم مبتكر لمظهر الشاحنة مستوحى من مظهر السيارات المتهالكة، ومنحه موقع "هوت كارز" اسم The Rusty Belt.

ومن أبرز التصميمات التي جاءت ضمن هذه القائمة، تصميم خارجي لشاحنة حمل رسومات جرافيتي متميزة لمجموعة من الوجوه المستوحاة من أفلام هوليوود الشهيرة.

ومن التصميمات التي استخدمت لصالح تجاري، ورغم ذلك كانت من أبرز التصميمات ضمن هذه القائمة، نسخة معدلة من إحدى شاحنات رام يستخدمها فريق لصيانة أنابيب الصرف بالولايات المتحدة، واستوحى التصميم من التماسيح.

اختتم الموقع القائمة، بنسخة أخرى من شاحنات رام، تم تعديل تصميمها الخارجي، بطريقة مستوحاة من المركبات المهترئة، وحمل إيحاء بالصدأ، مع الابتكار في التعديل باستخدام شعارات لرعاية الحيوانات البرية.



