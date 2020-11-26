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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر "المركز الوطني" الإماراتي للأرصاد مرتادي البحر في الخليج من اضطرابه، نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45كم بالساعة.
وتَوَقّع المركز في بيان له، أن يتراوح ارتفاع الموج إلى ما بين 4 و7 أقدام في عمق الخليج.المركز الوطني الإماراتي للأرصاد
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 08:38 AMالمركز الوطني الإماراتي للأرصاد يُحذّر من اضطراب البحر في الخليج
حذّر "المركز الوطني" الإماراتي للأرصاد مرتادي البحر في الخليج من اضطرابه، نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45كم بالساعة.
وتَوَقّع المركز في بيان له، أن يتراوح ارتفاع الموج إلى ما بين 4 و7 أقدام في عمق الخليج.
، المركز الوطني الإماراتي للأرصاد يُحذّر من اضطراب البحر في الخليج ،
المصدر : الخليج 365
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