قيمة تيسلا تبلغ 500 مليار دولار لأول مرة

︎ :

.



وصلت القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا إلى أكثر من 500 مليار دولار لأول مرة، بزيادة خمسة أضعاف منذ بداية العام.

وأصبحت تيسلا أول شركة أمريكية للسيارات مدرجة في البورصة بقيمة 100 مليار دولار في شهر يناير.

ويأتي الارتفاع بعد أن تجاوز سعر سهمها 527.48 دولارًا للسهم الواحد، وكان سعر السهم في مسار تصاعدي في شهر أغسطس، وذلك بعد أن وصل إلى أدنى مستوى خلال العام في شهر مارس.

وساعد سعر سهم تيسلا في جعل رئيسها التنفيذي (إيلون ماسك) Elon Musk يحتل المرتبة الثانية في مؤشر بلومبرغ للأثرياء، وذلك بعد أن احتل في شهر يناير المرتبة 35 في القائمة.

وأصبحت ثروة ماسك أكثر من 128 مليار دولار، مما ساعده على تجاوز مؤسس شركة مايكروسوفت (بيل جيتس) Bill Gates، فيما يظل (جيف بيزوس) Jeff Bezos يحتل المركز الأول بصفته أغنى شخص في العالم.

وارتفعت ثروة ماسك إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2020، مسجلًا الزيادة الكبرى بين الزيادات المدرجة ضمن مؤشر بلومبرغ للأثرياء، الذي يتتبع ثروة أغنى 500 شخص في العالم.

وانتعش سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بعد الأخبار التي تفيد بإضافتها إلى مؤشر S&P 500 في شهر ديسمبر.

وأضافت الشركة منذ يوم الجمعة أكثر من 52 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، وهو ما يعادل إضافة ما يقرب من نصف شركة فورد إلى تقييمها.

وأعلن مؤشر S&P 500 في 16 نوفمبر أن تيسلا ستنضم رسميًا إلى المؤشر في 21 ديسمبر، مما يضع شركة صناعة السيارات الكهربائية ضمن المؤشر المتضمن الشركات ذات الوزن الثقيل، مثل: آبل ومايكروسوفت.

وعندما تنضم تيسلا إلى S&P 500، ستكون من بين الشركات ذات القيمة السوقية الكبرى ضمن المؤشر.

ولا تقتصر إضافة تيسلا إلى مؤشر S&P 500 على القيمة الرمزية فقط، بل إن الانضمام له فوائد مالية حقيقية، حيث يمكن للمستثمرين شراء الأسهم.

ومع ارتفاع أسعار الأسهم، فإن هذا يعني أن المستثمرين سيضطرون إلى بيع أسهم أخرى لإفساح المجال لأسهم تيسلا.

وأعلنت الشركة في شهر أكتوبر عن أرباحها للربع الخامس على التوالي بعد تحقيقها 8.77 مليارات دولار من الإيرادات في الربع الثالث.

كما ذكرت الشركة في وقت سابق من ذلك الشهر أنها سلمت 139300 سيارة خلال الربع الثالث، وهو رقم قياسي لشركة صناعة السيارات.

Source aitnews

