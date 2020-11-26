حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول امطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل من تلك المناطق تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية .





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