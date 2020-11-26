تنظمها جامعة الدول العربية

حصلت وزارة الداخلية على جائزة التميُّز الحكومي العربي، بعدما تصدّرت خدمة «فرجت» فئة الخدمات التطويرية الحكومية على مستوى الوطن العربي. وتنظم جامعة الدول العربية هذه الجائزة للإسهام في تطوير العمل الحكومي في البلدان العربية وتأسيس منصة متطورة لتبادل الأفكار والخبرات والاحتفاء بالتجارب والنماذج العربية المميزة في مجال العمل الحكومي.

كانت هذه تفاصيل خبر بتصدر «فرجت» الخدمات التطويرية الحكومية..«الداخلية» تحصد جائزة التميز الحكومي العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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