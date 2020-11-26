السعودية اليوم / المكسيك تسجل 10335 إصابة جديدة بكورونا و858 وفاة



مونتيري (المكسيك) 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس

ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لللإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.

// انتهى //

07:35ت م

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مونتيري (المكسيك) 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و858 وفاة أخرى في البلاد ليرتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و70487 والوفيات إلى 103597.ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لللإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.// انتهى //07:35ت م0016

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