السعودية اليوم / الرئيس اليمني يستقبل سمو نائب وزير الدفاع



الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

‏‎استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، بمقر إقامته أمس ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

و‏‎جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض، وجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفث للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن لاستعادة مؤسساته وأمنه واستقراره.

‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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07:22ت م

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