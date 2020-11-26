شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: " من ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك حتى تهدأ الأجواء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الممطرة سقيا، بدأت فجر اليوم الخميس.

وتابع الحصيني: " في مكة المكرمة متوقع أن تكون متلقى وتصادم الرياح الرطبة والباردة، ومتوقع تشكل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة ومتوقع أن تتأثر جدة بهذه السحب وعموم مكة ".

وأضاف: " من ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل حتى تهدأ الأجواء ".