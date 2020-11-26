شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استنكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من مهاجمة البعض لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا.
وقال آل الشيخ: " اللي جالس ينتقد الحياة الشخصية لمرادونا، انت عليك منه في الملعب، ما اعرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية ".
وتابع: " حياتي الخاصه لي ولي رب يحاسبني عليها، مرادونا، ومايكل جاكسون، وجوردن، وكلاي وأم كلثوم ومحمد عبده، ومحمد عبدالوهاب أساطير لن تتكرر " .
يذكر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، فارق الحياة أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله بالأرجنتين.
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