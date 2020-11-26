السعودية اليوم / إثيوبيا تسجل أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا



أديس أبابا 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إثيوبيا 518 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 107 ألفا و 109 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 664 وفاة.

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04:01ت م

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أديس أبابا 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجلت إثيوبيا 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاثة وفيات ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 107 ألفا و 109 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 664 وفاة.// انتهى //04:01ت م0250

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