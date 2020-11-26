شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان أنه تم بحث المستجدات في اليمن، قائلا: " أكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ويضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات " .

و‏‎جرى بحث جهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن لاستعادة مؤسساته وأمنه واستقراره.

‏‎وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.