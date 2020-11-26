

نواكشوط ربيع الآخر 1442هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

تشارك موريتانيا في أعمال الدورة العادية السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها العاصمة النيجرية نيامي يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ احمد، قد غادر بلاده إلى نيامي ليراس وفد بلاده في أعمال هذه الدورة، التي تتضمن جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

// انتهى //

03:39ت م

0243





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تشارك في أعمال الدورة العادية الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنيامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.