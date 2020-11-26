السعودية اليوم / محافظ عنيزة يشهد عرض مشروع تأهيل منتزهات الغضا



عنيزة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، مساء اليوم، عرض مشروع تأهيل منتزهات الغضا، بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور عدد من المهتمين بالبيئة.

وتطرق العرض لفكرة المشروع وأهدافه والمحافظة على أشجار الغضا وحماية البيئة ونظافتها، وزيادة الرقعة الخضراء واستزراع أشجار الغضا، والتي تختص بكثافتها محافظة عنيزة، بالإضافة إلى أهمية المحافظة عليها ضد الاحتطاب والرعي الجائر، وزيادة التوعية حول المخلفات الناتجة من المتنزهين.

من جانبه أشاد محافظ عنيزة بفكرة المشروع، منوّها بحرص سمو أمير منطقة القصيم على مثل هذه المشاريع البيئية.

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03:31ت م

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