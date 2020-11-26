شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع لـ«هادي»: نحرص على تحقيق استقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل

_نريد المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام

بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، آخر المستجدات في اليمن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة حريصة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني.

وقال سموه: "نريد المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار بما يضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات".