شكرا لقرائتكم خبر عن «تمكين وطموح»: المملكة تقود الخليج لتعزيز دور المرأة اقتصاديا والان نبدء بالتفاصيل

دعا المشاركون في منتدى المرأة الاقتصادي، إلى إتاحة الفرصة للمرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع وسوق العمل، من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد. مشيرين إلى أن التجربة السعودية في تمكين المرأة تقود الخليج لتعزيز دور المرأة.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى المرأة الاقتصادي أمس الذي يقام تحت عنوان «تمكين وطموح»، بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء من المملكة ودول الخليج، وتحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية.

وأضافوا: إن المرأة تعيش العصر الذهبي في المملكة في ظل رؤية 2030، التي تسعى لتمكين المرأة في عدة مجالات، مشيرين إلى زيادة نسبة الإناث في جميع القطاعات إذ ارتفعت مشاركتها في القوى العاملة بالمملكة إلى 31.4 %، فيما كشفت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد عن قرب صدور نظام السياسة الوطنية لعدم التمييز الذي يضمن مساواة أكثر وحماية للمرأة وغيرها من التمييز الذي يعطل تطور المجتمعات.

ونوهت عضو غرفة الشرقية نوف التركي بأن شعار المنتدى هذا العام هو (التمكين والطموح)، جاء للتأكيد على الإنجازات والمكتسبات التي حظيت بها المرأة السعودية في هذا العهد الميمون حتى ارتفعت نسب مشاركتها في سوق العمل من 17 % إلى 31.4 %.. موضحة أن المملكة وفقًا لرؤية واضحة المعالم والخطوات، وضعت جملةً من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم الشمول في سوق العمل، والشمول المالي والتقني وفي ريادة الأعمال، فأصبحت المرأة السعودية أمام إنجازات متتالية، ومكاسب متتابعة، كان آخرها مشاركتها في مناصب مميزة في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين ومجموعات العمل المشاركة في القمة، التي اختتمت قبل أيّام وتشارك بفعالية في مختلف القطاعات من التعليم والرياضة إلى القضاء والقطاعات العسكرية لتصل إلى المناصب والمراكز القيادية العليا.

وأوضحت أن الإنجازات والمكتسبات انعكست في تقرير المرأة بشأن أنشطة الأعمال والقانون 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والذي رصد التقدم الحاصل في التشريعات والأنظمة التي تخص المرأة، حيث حصلت المملكة على الدولة الأعلى إصلاحاً عالميا، بعدما تقدمت 45 درجة عن العام الماضي.

المرأة تعيش العصر الذهبي في المملكة

ناقشت الجلسة الأولى للمنتدى التي أدارها المذيع بقناة العربية، خالد مدخلي، (تقدير القيادات لأهمية دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وخطط تمكينها). وقالت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، د. إيناس العيسى، إن تمكين المرأة السعودية، وما وصلت إليه في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين يأتي في إطار الوصول لمستهدفات رؤية 2030، مشيرة إلى أن المرأة تعيش حاليا العصر الذهبي في ظل الرؤية التي تعد أكبر منعطف تاريخي استهدفت رفع الوعي بأهمية عمل المرأة والتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية وتمكين المرأة في الخدمة المدنية والتوطين النسائي بشكل عام. وأشارت العيسى، إلى أن نسبة الإناث في حالة تزايد بمختلف القطاعات، كالمدارس السعودية والتي وصلت الآن نسبة الإناث فيها إلى نحو 54 % وأن نسبة الخريجات من الجامعات سنويًا نحو57 %، وبلغت 45 %، نسبة أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي بالمملكة، وأن 43 % من المبتعثين من الإناث، وما وصلت إليه المرأة السعودية في القطاع الصحي؛ إذ أصبح عدد العاملين من السعوديين الإناث في القطاع الصحي حوالي 39.4 %، وأيضًا ما حققته على صعيد سوق العمل، فارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل عام 2019م إلى نحو 23 %، وأعلى نسبة نمو على مستوى دول مجموعة العشرين بواقع 7 %، كما ارتفعت نسبة النساء السعوديات من رواد الأعمال إلى 31.6 %، وذلك بنسبة نمو بلغت 47 %. وقالت أستاذة القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. بشاير الماجد، إنها فخورة بما تشهده المملكة من مسارات تمكين المرأة السعودية، الذي يؤثر على مسارات التمكين إيجابيًا في الدول الخليجية.

تجديد البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل المرأة

أدارت الجلسة الثانية من المنتدى نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية دينا بنت الفارس. وكشفت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، عن قرب صدور نظام السياسة الوطنية لعدم التمييز، والذي يضمن مساواة أكثر وحماية للمرأة وغيرها من التمييز الذي يعطل تطور المجتمعات. وقالت الزاهد، إن السياسة الوطنية الجديدة ستفعل من خلال مفتشين. وأشارت الزاهد إلى أن القيادة الرشيدة وفي سبيل دعمها للمرأة وتمكينها، عملت على تجديد البيئة التشريعية والتنظيمية لعمل المرأة، حتى أصبحت أكبر من المأمول. وأكدت الرئيس التنفيذي لإحدى المجموعات المالية رانيا نشار، أن عددا من المبادرات أطلقتها الدولة أعطت المرأة الفرصة الحقيقية للانخراط في ميدان العمل والإبداع فيه، وذلك بعد إصدار محفزات وضوابط لتوفير حضانات لرعاية الأطفال ونظام مكافحة التحرش، الأمر الذي شجع القطاع الخاص لدعم فريق العمل لديهم بالكوادر النسائية. ولفتت نشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قمة العشرين التي عقدت افتراضيا مؤخرا بقيادة المملكة وصلت إلى 33.8 % وهي التي تعد أعلى نسبة في تاريخ مجموعة العشرين.وتحدث نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة أرامكو نبيل الدبل بأن الشركة لديها تاريخ طويل في تقديم الدعم للمرأة من خلال تمكينها وتوفير البرامج، مؤكدا أن الشركة لديها ما يقارب 250 مهندسة بترول سعودية من خيرة المهندسات في العالم والعدد في ازدياد. وقالت شريكة في إحدى الشركات خلود موسى: إن الدراسات تبرز أن زيادة تمثيل السيدات في مجالس الإدارة على الشركات المدرجة في السوق المالية يرفع نسبة الأرباح إلى 38 %، مبينة أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة للشركات المدرجة في العالم تصل إلى 20 % وهي نسبة تعد ضعيفة، داعية إلى اقتراح مبادرات وبرامج ترفع من هذه النسبة.

تأهيل الكوادر النسائية في 20 مجالا بالترفيه والسياحة

ناقشت الجلسة الثالثة من المنتدى «برامج جودة الحياة ٢٠٢٠ وآثارها الاقتصادية على المرأة» والتي أدارتها عضو غرفة الشرقية العنود الرماح وشارك فيها كل من نائب الرئيس التنفيذي ومدير قطاع الإستراتيجية في برنامج جودة الحياة م. مشعل الرشيد، ورئيس قطاع الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة نهى قطان، والمدير التنفيذي للإستراتيجية ومكتب تحقيق الرؤية في الهيئة العامة للترفيه علي العمري، والمدير التنفيذي لقطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، ورئيس الحوكمة والمخاطر والالتزام في شركة البحر الأحمر للتطوير -أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة د. مريم بنت علي فيكتشلو. وقال مشعل الرشيد: إن لدينا العديد من القطاعات الواعدة المرتبطة بجودة الحياة مثل الثقافة، والترفيه والسياحة والترويح والرياضة، ونتطلع لأن يدخل القطاع الخاص في الاستثمار أكثر في هذه الفعاليات. وتحدثت نهى قطان عن الاستثمار في قطاع الثقافة الذي هو أحد أهم الركائز التي تسعى لها وزارة الثقافة، فقد أعادت تعريف الثقافة، ورصدت 16 قطاعا فرعيا تشكل حافزا للقطاع الخاص للاستثمار فيها. وأكد العمري أن ثمة 20 مجالا له علاقة بالترفيه والسياحة، ونتطلع لتطوير الكادر البشري العامل في هذه المجالات. وقالت د. مريم فيكتشلو: نعمل على التناغم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي لأكثر من 10 % ولدينا عدد من المحاور، إذ نعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية. وتحدث وهدان القاضي عن تشريعات ومبادرات دعم السياحة مؤكدا الحرص على خلق فرص ومناطق سياحية تدعم بعضها بعضا، والعمل لتسهيل الإجراءات.

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