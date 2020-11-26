شكرا لقرائتكم خبر عن 600 كرتون تمور لأهالي تعز والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 600 كرتون تمور للأسر النازحة والأشد فقرا في مديرية المظفر التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5000 طن من التمور لأبناء الشعب اليمني الشقيق المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز.

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